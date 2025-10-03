F.R.R.H., de 35 años y con antecedentes penales, fue condenado tras intentar hurtar dentro de un vehículo en San José de Mayo.

La Jefatura de Policía de San José informó que F.R.R.H., de 35 años y con antecedentes penales, fue condenado a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo tras un intento de hurto ocurrido en San José de Mayo.

El hombre había sido detenido después de hurtar objetos de un vehículo estacionado en la intersección de Carlos Larriera y Av. Brasil, y ocultarse en arbustos cercanos. En el momento de la detención, los objetos denunciados fueron recuperados.

La Justicia formalizó la investigación por hurto especialmente agravado en grado de tentativa y dictó la condena correspondiente, siendo esta la novedad respecto a lo ya informado en el Comunicado de Prensa N.º 226/2025.