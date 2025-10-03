El edil Fabio Reyes, entiende que en materia de obras, existe una «desidia por el departamento»

El edil por el Frente Amplio, Fabio Reyes, en las últimas horas oficializó que la próxima semana solicitará, la remoción en el cargo, del actual director de Obras de la Intendencia de San José, Gustavo Bares.

En diálogo con San José Ahora, expresó que desde el año pasado viene recorriendo el departamento, donde ha recogido diferentes reclamos de los vecinos: «Creo que he hecho más kilómetros yo, que Gustavo Bares en todo su período«, destacó.

El edil entiende que la gestión de Bares, es producto de una «desidia por el departamento» a raíz de los diversos cuestionamientos que entiende se realizan sobre la caminería rural, los bacheos en las ciudades, que afirma no se hacen, entre otras situaciones.

«Las obras no se hacen, las empresas que se contratan, no son controladas, y hacen cualquier trabajo, quedando mal y muchas veces rompiéndose al año, o a los dos años. Estamos convencidos de que hay que cambiar, esto es un cargo de confianza, y lo que hay que hacer, es destituirlo«, subrayó Reyes.

Cree que desde el Ejecutivo Departamental, «lo van a defender porque es del equipo de la intendenta«, pero advierte que hay argumentos suficientes para que sea destituido y que «pongan a alguien con ganas, con voluntad, y con real sentido de pertenencia por el departamento«.

Concluyó en que «no puede ser que tengamos herramientas, plata, combustibles y funcionarios, y ¿Qué pasa que no se hacen los trabajos?, es falta de control. No veo a Bares en la calle, no es un tema personal, es un a tema técnico y político«.