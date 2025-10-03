La referente feminista y edila manifestó a San José Ahora que Pianzzola fue “cómplice” al no denunciar al exfuncionario acusado por presunto acoso.

Tras la confirmación de Álvaro Pianzzola, titular de Parking San José, a San José Ahora de que presentó una denuncia policial por el caso de un extrabajador, la polémica se intensificó. Pianzzola aseguró que despidió al empleado debido a reiteradas denuncias por presunto acoso hacia varias mujeres y menores.

Este jueves, en diálogo con San José Ahora, Yermén Peraza, integrante del colectivo feminista “Nietas de Abella” y también edila del Frente Amplio, destacó que “el empresario tendría que haber denunciado inmediatamente, y no dejar en la calle a una persona que aparentemente está acosando sexualmente a mujeres y adolescentes -por lo que dijo el empresario- suelto en la calle”.

Yermén Peraza, edila por el Frente Amplio

Peraza entiende que de esta forma fue «cómplice» del exfuncionario, por una determinada cantidad de tiempo. Apuntó a que la Justicia será quien dictamine la veracidad de los relatos que narró Pianzzola en el Legislativo, días atrás. Subrayó que serán “las chiquilinas o el papá”, quienes tendrán que corroborar lo dicho por el empresario del Parking San José.

Estas expresiones provocaron la reacción de Pianzzola, quien mediante un comentario en la publicación de la nota en Facebook tildó de “impresentable” lo expresado por ña referente feminista. “Estaba protegiendo un acosador, y como se descubrió, ahora se quejan porque no prescindimos antes”, continuó. Pero lo que más impactó causó fue el menaje final que le dejó al colectivo Nietas de Abella: “Estoy esperando la marcha de ustedes, en apoyo a Carmina Díaz”.

El caso Carmina Díaz

Carmina Díaz Senattore, de 54 años de edad, estuvo desaparecida varios días. Finalmente, tras la detención de dos sujetos en San José de Mayo, la Policía encontró su cadáver en la zona de Paso de los Carros, a pocos metros del río San José.

Por el caso fue formalizado un joven de 28 años, quien cumple una pena de 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación que está a cargo de del Área de Personas Ausentes con la Fiscalía. Aun no se ha determinado si se trató de un femicidio o un homicidio común.