Un video muestra la ráfaga de disparos en la zona del hospital viejo de San José de Mayo. Vecinos aseguran que hechos de este tipo son frecuentes y temen por su seguridad.

Durante la madrugada de este viernes, un video grabado en la zona del hospital viejo de San José de Mayo registró al menos 12 disparos de arma de fuego. En el audio se escucha la frase “dale puto, vení matame… eh tranquilo…, es mi compañero, es mi compañero…”, mientras se suceden los tiros.

Vecinos del lugar aseguraron que episodios de violencia con armas son frecuentes y manifestaron su temor por la seguridad en el barrio. Al momento, no hay información oficial de la Jefatura de Policía de San José sobre el hecho ni se conoce si alguien resultó lesionado.