El mandatario «como persona es más popular que su gestión».

La aprobación de Yamandú Orsi alcanza un 43 % en sus primeros seis meses como presidente, al tiempo que la desaprobación se sitúa en un 33 %, según una encuesta realizada por la consultora Cifra, divulgado en Telenoche 4.

Detalla que, a diferencia de lo que ocurría en mediciones anteriores, cuando muchas personas aún no tenían una opinión formada, en este momento casi todos expresan un juicio.

Según puntualiza la consultora, el 43 % de los uruguayos aprueba la gestión del mandatario, un 33 % la desaprueba, un 17 % no aprueba ni desaprueba y un 7 % prefiere no opinar.

Asimismo, explica que el mandatario «como persona es más popular que su gestión», ya que un 58 % de las personas simpatiza con él y 29 % expresa antipatía.

Según el sondeo, en las opiniones dadas por la gente pesa «la camiseta política» e indica en ese sentido que de cada diez votantes del Frente Amplio, siete aprueban el desempeño del presidente y apenas uno lo desaprueba.

Contrario a esto, dentro del Partido Nacional que, de cada diez votantes, dos aprueban la actual gestión, mientras que seis la desaprueban.

Por otra parte, si se analiza la evolución de la gestión de Orsi desde que asumió el 1 de marzo, la encuesta de Cifra detalla que el porcentaje que aprueba creció seis puntos, aunque el que lo desaprueba subió 18.

«En estos meses de gobierno Orsi ha logrado mantener e incluso incrementar un poco el apoyo inicial a su gestión, aunque han crecido más los juicios negativos. En un clima muy partidizado, los votantes de la coalición que no tenían opinión formada tienden a alinearse con muchos de sus líderes que tienen un discurso muy crítico hacia la nueva administración», señala el informe.

Añade que la mayoría de los votantes del Frente Amplio, en cambio, se alinean con el presidente que eligieron, y al menos en esta medición no parece que las críticas “por izquierda” tengan impacto en el grueso de los frenteamplistas.

El documento presenta resultados de una encuesta nacional telefónica a 800 entrevistados, llevada a cabo entre el 18 y 28 de setiembre.

«El margen de error máximo esperado para un 95 % de confianza es aproximadamente 3,4 puntos porcentuales en más o en menos (+/- 3,4) para el conjunto de la muestra», indica.