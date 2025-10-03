El equipo de San José será parte de una de las pruebas más exigentes del continente, donde se medirán con destacados equipos internacionales.

El club de ciclismo del Náutico Boca del Curfré de San José confirmó su participación en la 26ª edición de la Volta de Santa Catarina 2025, competencia que se disputará en Brasil entre el 7 y el 12 de octubre. La prueba contará con seis etapas y un recorrido total de 584 kilómetros, incluyendo exigentes tramos de montaña.

En declaraciones a San José Ahora, el manager Juanjo Ibarra y el director deportivo Juan Ignacio Ibarra destacaron la relevancia del torneo:

“Es una vuelta muy importante. Vienen los mejores equipos de América: Medellín de Colombia, Pío Rico de Bolivia, equipos de Chile, Holanda, Paraguay y Brasil. Es un desafío duro porque hay etapas con montaña y rivales de gran nivel”, señalaron.

El equipo josefino llega con grandes antecedentes. Ganaron las tres competencias en las que participaron este año en Uruguay, incluyendo las dos fechas iniciales del Campeonato Uruguayo.

“Venimos de muy buena forma, con un grupo competitivo y parejo. Nuestro objetivo es estar a la altura de este nivel y preparar la temporada que culmina con la Ruta de América y la Vuelta a Uruguay”, afirmaron.

El plantel que representará a San José en la competencia estará integrado por:

Agustín Alonso

Anderson Maldonado

Leonel Rodríguez

Robert Racedo

Felipe Reyes

Pablo Bonilla

La primera etapa de la Volta será el 8 de octubre, con un recorrido de 147,4 kilómetros entre Nova Veneza y Urubici, incluyendo la Serra do Rio do Rastro, un ascenso icónico con 3.782 metros de altimetría.