Una motociclista y su acompañante resultaron con politraumatismos tras impactar con un vehículo en la tarde del jueves.

En horas de la tarde del jueves, un siniestro de tránsito entre una moto y un automóvil se registró en la intersección de Boca Juniors y Mariscal Nazzasi, en Playa Pascual, según informó la Jefatura de Policía de San José a través del Comunicado de Prensa N.º 227/2025.

Al lugar concurrió personal del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T. – P.A.D.O.), encontrando a la conductora del birrodado y a su acompañante conscientes pero visiblemente lesionados, sin portar los elementos de seguridad obligatorios. Emergencia médica de UCOR diagnosticó a la conductora como “politraumatizada grave” y a su acompañante como “politraumatizado leve”, siendo ambos trasladados a sus prestadores de salud y posteriormente dados de alta.

Según declaraciones del conductor del auto y su acompañante, circulaban por Boca Juniors en dirección oeste a este cuando la moto impactó con el lado delantero izquierdo de su vehículo, sin resultar ellos lesionados.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue enterada del hecho, disponiendo actuaciones correspondientes. Policía Científica realizó el relevamiento del siniestro y se efectuaron espirometrías a ambos conductores, resultando negativas. Las actuaciones quedaron a cargo de Comisaría 10ma. de Ciudad del Plata.