Pasajeros y funcionarios debieron ser resguardados hasta que llegó la Policía.

Un nuevo hecho de violencia se registró este viernes en San José de Mayo cuando un hombre, armado con un machete, ingresó a la Terminal de Ómnibus de la ciudad, generando pánico entre pasajeros y funcionarios.

Según supo San José Ahora, el sujeto había protagonizado una pelea en la zona de las vías de AFE y, tras el altercado, huyó portando el arma blanca hasta llegar a la terminal. Allí cruzó el edificio, provocando temor entre quienes se encontraban en el lugar.

En su huida, quienes lo seguían arrojaron una piedra que dañó uno de los vidrios del edificio, que cuenta con guardia privada. Ante la situación, el personal de seguridad procedió a resguardar a los pasajeros en el interior y se dio aviso inmediato al Servicio 911.

Minutos después, arribó la Policía para contener la situación y buscar al implicado. El episodio se encuentra bajo investigación, con el objetivo de identificar a los protagonistas del hecho y esclarecer las circunstancias de la pelea.

La Dirección de Tránsito radicó la denuncia policial correspondiente, en lo que se suma a una serie de episodios de violencia que generan alarma entre los vecinos de San José.