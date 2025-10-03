En Uruguay existen 511 productores de quesos artesanales, concentrados sobre todo en San José y Colonia.

El debate sobre los llamados quesos rallados adulterados volvió a encenderse tras el operativo que retiró del mercado 13 marcas denunciadas. Mientras tanto, la Asociación del Queso Artesanal recordó que un kilo de queso artesanal auténtico cuesta entre $ 700 y $ 1.000, frente a los $ 200 que valen los productos falsamente presentados como artesanales.

El presidente de la gremial, Edgar Vila, explicó que el diferencial de precio se debe a la forma de elaboración: el queso artesanal se produce en el propio establecimiento, con leche ordeñada allí mismo, sin agregados de almidón ni conservantes. A diferencia de esto, los productos adulterados analizados por el LATU contienen sustancias no permitidas y carecen de la debida identificación de origen.

El Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev) confirmó que 13 marcas de quesos rallados fueron denunciadas y retiradas tras los análisis coordinados con las intendencias y el LATU. La irregularidad, según Vila, daña la imagen del sector: “El público muchas veces no sabe distinguir lo que es un queso artesanal verdadero de un producto que solo se vende como tal”.

El dirigente agregó que la Asociación apoya las acciones de control y anunció que trabajan en un sello de calidad que certifique la producción artesanal.

En Uruguay, los queseros artesanales —sobre todo en San José y Colonia— producen anualmente unos 9,5 millones de kilos de queso, equivalentes al 21% del consumo interno, mientras que el 73% proviene de la industria y el 6% de la importación.