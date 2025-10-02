El anuncio del meteorólogo Nubel Cisneros.

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el sábado será un día de playa en todo el país, pero que en la madrugada del domingo hay que extremar los cuidados.

«Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes fundamentalmente en la zona oeste y litoral, pero todo el país va a estar bajo las mismas circunstancias».

Y agregó: «Es rápido, ya mejora hacia la noche del mismo domingo, mejoran las condiciones en todo el país, cambia la masa de aire, refresca. Las temperaturas frescas a templadas se mantienen el lunes y el martes nuevamente suben».