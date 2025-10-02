Un procedimiento policial en San José de Mayo derivó en enfrentamientos, lesionados y denuncias de vecinos que aseguran haber sufrido excesos por parte de los efectivos.

Un operativo llevado a cabo en la madrugada del 25 de setiembre en el barrio Picada de las Tunas, San José de Mayo, terminó con dos personas detenidas y un policía lesionado, según informó la Jefatura de Policía de San José.

De acuerdo al parte oficial, efectivos de la Unidad de Respuesta Policial identificaron a un hombre requerido por la Justicia en inmediaciones de calles Uruguay y Costa Rica. Al advertir la presencia policial, el individuo se refugió en una vivienda. Minutos después, otro hombre salió de la misma finca en un triciclo y, según el reporte, intentó en dos oportunidades embestir a funcionarios del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.). Tras una persecución, fue interceptado y se produjo un forcejeo.

En ese momento, la Policía indicó que varias personas comenzaron a arrojar piedras y objetos, lo que provocó lesiones a un funcionario y daños a un móvil. Finalmente, resultaron detenidos un hombre de 30 años y una mujer de 56, mientras que la persona requerida logró darse a la fuga. Ambos permanecieron a disposición de la Fiscalía de 2º Turno.

Sin embargo, la versión de vecinos plantea otra lectura. Afirman que se produjo un exceso de fuerza policial y que el hombre detenido no estaba requerido. “Atacaron a una persona que no estaba buscada, lo confundieron y lo dejaron muy lastimado”, expresó un habitante de la zona, quien aseguró contar con videos del momento.

Otro de los testimonios indica que el joven fue golpeado y trasladado sin ser identificado previamente, y que luego fue liberado. En el caso de la mujer detenida, los vecinos señalaron que tuvo que ser atendida en un centro de salud por problemas cardíacos.

“Queremos que se haga justicia. Tenemos pruebas, pero nos dijeron que no sirven frente a las de la Policía”, expresaron los denunciantes, que aseguran estar recibiendo asesoramiento legal y haber presentado una denuncia formal.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y el caso genera preocupación en la comunidad. Los vecinos remarcan que no cuestionan a toda la fuerza, sino a un grupo reducido de efectivos que, según ellos, actuaron con abuso de poder.