Fue este jueves y del total de graduados solo dos son hombres.

Con un Teatro Macció colmado de emoción, familiares y amigos acompañaron la graduación de la generación 2024 del Instituto de Formación Docente «Elia Caputi de Corbacho».

El histórico escenario de San José de Mayo recibió este jueves a los 34 nuevos maestros que culminaron su carrera docente. La generación, integrada por 32 mujeres y 2 varones, recibió sus títulos en una ceremonia cargada de aplausos, lágrimas y abrazos.

En la instancia destacaron el esfuerzo de los estudiantes, quienes se prepararon durante años para desempeñar una de las profesiones más trascendentes para la sociedad. Los egresados comenzarán a ejercer en diferentes escuelas del departamento, aunque algunos podrán ser destinados a otros puntos del país, de acuerdo a las necesidades del sistema educativo.