El hombre de 35 años, con antecedentes penales, fue sorprendido por la Policía en San José de Mayo.

Un hombre de 35 años, poseedor de antecedentes penales, fue detenido en la madrugada del miércoles en San José de Mayo, tras robar objetos de un vehículo estacionado y esconderse en un baldío cercano.

El hecho ocurrió en la intersección de Carlos Larriera y Avenida Brasil, donde la víctima constató daños en la puerta del acompañante, desorden en el interior y faltante de pertenencias.

Tras un operativo de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) junto al Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.), el sospechoso fue localizado oculto entre arbustos en un predio baldío. Allí mismo fueron hallados los objetos denunciados, que fueron recuperados.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 2ª y permanece a disposición de la Fiscalía Letrada de 1º Turno, mientras que Policía Científica realizó las pericias correspondientes.