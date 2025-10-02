La integrante del colectivo feminista «Nietas de Abella», se expresó al respecto del caso

El dueño de Parking San José, Álvaro Pianzzola, sostuvo el martes por la mañana ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género lo expresado en la madrugada de ese mismo día en la Junta Departamental de San José.

El empresario ofreció su versión sobre las razones que motivaron el despido de un cuidacoches que días atrás había denunciado públicamente una serie de presuntas irregularidades atribuidas a la empresa.

Según Pianzzola, habían recibido varias “denuncias” que señalaban al ahora exfuncionario, por presunto acoso contra varias mujeres y menores de edad en diferentes puntos de San José de Mayo.

San José Ahora dialogó con Yermén Peraza, integrante del colectivo feminista «Nietas de Abella», donde consultada sobre los hechos, destacó que «el empresario tendría que haber denunciado inmediatamente, y no dejar en la calle a una persona que aparentemente está acosando sexualmente a mujeres y adolescentes -por lo que dijo el empresario- suelto en la calle«.

Peraza entiende, que de esta forma, fue «cómplice» del exfuncionario, por una determinada cantidad de tiempo. Apuntó a que la Justicia será quien dictamine la veracidad de los relatos que narró Pianzzola en el Legislativo, días atrás. Subrayó que serán «las chiquilinas o el papá«, quienes tendrán que corroborar lo dicho por el empresario del Parking San José.