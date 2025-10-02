El Museo de San José presentó una muestra dedicada a Hugo Nantes, destacando su legado artístico y su influencia en la plástica uruguaya.

El pasado sábado 27 de setiembre, el Museo de San José inauguró la exposición «Hugo Nantes. La larga marcha», una muestra dedicada al reconocido artista plástico uruguayo Hugo Nantes. La curaduría estuvo a cargo de Gonzalo Magnou, quien seleccionó las obras más representativas de la trayectoria del artista.

Hugo Nantes (1943-2019), nacido en San José de Mayo, fue un destacado pintor y escultor uruguayo, conocido por su compromiso con la expresión artística y su influencia en la plástica contemporánea del país. Su obra se caracterizó por la exploración de la figura humana, el uso de colores intensos y la experimentación con distintas técnicas, consolidándolo como un referente en el arte uruguayo.

La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas y los sábados de 17:00 a 19:00 horas, brindando al público la oportunidad de conocer y apreciar la trayectoria de este artista que marcó generaciones.