Así lo indicó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró que el gobierno respalda el resultado del trabajo técnico elaborado por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) en relación con la operación entre los grupos empresariales Minerva y Marfrig en Uruguay, informó Tardaguila.

Oddone dijo en su visita por Salto que la única manera de rechazar un informe de este organismo es mediante una resolución del presidente de la República Yamandú Orsi “muy bien fundamentada”.

Consultado sobre la posibilidad de que Minerva presente un nuevo recurso para adquirir la planta de La Caballada (Cledinor), Oddone explicó que la empresa deberá presentar un nuevo proyecto, el cual será evaluado a través de los estudios técnicos correspondientes.

Cabe recordar que en su última propuesta, Minerva había planteado la venta de la planta de Establecimientos Colonia al grupo Allana y el desprendimiento de la planta de Inaler (San José) dos años después de concretado el negocio, quedándose únicamente con la planta salteña del grupo Marfrig (La Caballada).