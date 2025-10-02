La Intendencia de San José organizó un programa durante octubre que incluye turismo social, encuentros deportivos y espectáculos artísticos.

La Intendencia de San José dio inicio este miércoles 1 de octubre a las propuestas por el Mes de las Personas Mayores, con un acto en el Centro Diurno del Parque Rodó que incluyó muestras artísticas y la participación de grupos de diferentes localidades del departamento.

El cronograma previsto se extenderá durante todo octubre con actividades de carácter cultural, recreativo y deportivo:

Viernes 17 : Turismo social a Bodega Rovere , con recorrido guiado por viñedos, mirador panorámico y visita a la bodega, de 09:00 a 12:00 horas. El bus saldrá desde el Centro Diurno.

: Turismo social a , con recorrido guiado por viñedos, mirador panorámico y visita a la bodega, de 09:00 a 12:00 horas. El bus saldrá desde el Centro Diurno. Sábado 18 : Encuentro deportivo con newcom, tejo y fútbol caminando , de 15:00 a 18:00 horas en el Gimnasio Municipal de Rodríguez.

: Encuentro deportivo con , de 15:00 a 18:00 horas en el Gimnasio Municipal de Rodríguez. Viernes 24 : Turismo social a Mal Abrigo y Estación González , con visitas guiadas al museo y parque ferroviario, de 14:00 a 18:00 horas. El bus partirá desde el Centro Diurno.

: Turismo social a , con visitas guiadas al museo y parque ferroviario, de 14:00 a 18:00 horas. El bus partirá desde el Centro Diurno. Sábado 25 : Encuentro deportivo de newcom y tejo , de 16:00 a 19:00 horas en el Centro Diurno.

: Encuentro deportivo de , de 16:00 a 19:00 horas en el Centro Diurno. Jueves 30: Segunda Velada Artística en el Teatro Macció, con espectáculos de folclore, tango y teatro. La actividad comienza a las 19:30 horas y la entrada será libre hasta colmar la capacidad de la sala.

Además, durante todo el mes se desarrollará la propuesta “Talleristas a la calle”, donde los talleres del Centro Diurno se dictarán en establecimientos de larga estadía de San José de Mayo, Libertad y Ciudad del Plata.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 092 876 868 (Centro Diurno para Personas Mayores).