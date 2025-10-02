Durante una transmisión por streaming, Humberto De Vargas y Gustavo Ricci protagonizaron un áspero cruce que terminó en confrontación física.

El programa Hacemos lo que podemos, conducido por Richard Galeano y transmitido vía streaming, se convirtió ayer en escenario de un confrontamiento violento entre Humberto De Vargas y el sindicalista Gustavo Ricci.

El incidente comenzó mientras Ricci, representante de OSE, era entrevistado sobre los presuntos desvíos de dinero en la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). De Vargas, que no se encontraba en el estudio, envió un mensaje de texto antes de llegar: “Más vale que Ricci se vaya antes de que yo llegue. Estoy muy caliente con el acomodo de los sindicalistas por el tema Bermúdez”, en referencia a Jorge Bermúdez, dirigente investigado por presuntos desvíos de fondos.

Ricci respondió desafiando la advertencia: “Mirá qué miedo te tengo, Humberto. Que venga y hablamos. No sé si alguna vez estuvo en un sindicato”. Cuando ambos estuvieron frente a frente, el intercambio escaló hasta que Ricci lo insultó, diciendo: “Hacés preguntas pelotudas, sin sentido y de cagón”.

El comunicador reaccionó de inmediato: “Soy de barrio. Me decís dos veces cagón y te cazo del cogote”, y se abalanzó hacia su interlocutor. Richard Galeano y el productor Mauro Imbríaco intervinieron para separar a los protagonistas, pero el episodio ya había sido transmitido y comenzó a circular rápidamente en redes sociales.

Este no es el primer incidente público que involucra a De Vargas. En julio de 2022, fue detenido por conducir en estado de ebriedad, insultando a los agentes y viralizando audios del hecho, lo que derivó en su despido de Canal 10.