Fue en calles Ricardo Detomasi y 25 de Agosto en la noche de este miércoles.

Personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) intervino inmediatamente tras avistar un siniestro entre una moto y un automóvil en la ciudad de Libertad. El conductor del birrodado fue encontrado tendido en la vía pública, visiblemente lesionado, por lo que se solicitó asistencia médica.

Según su relato, circulaba por calle Veinticinco de Agosto hacia el norte cuando, al llegar a la intersección con Ricardo Detomasi, impactó con el auto que circulaba por dicha vía. El médico de emergencia médica diagnosticó fractura en el antebrazo izquierdo y trasladó al motociclista a un centro asistencial.

Por su parte, el conductor del auto manifestó que al intentar cruzar hacia el este por Veinticinco de Agosto se vio sorprendido por la moto y no pudo evitar la colisión. Este no sufrió lesiones.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue informada y dispuso actuaciones correspondientes. Se realizó espirometría al conductor del automóvil, con resultado negativo. El caso se encuentra en investigación por Comisaría 7ma. de Libertad.