Le retiraron la confianza y también piden que el histórico dirigente deje su cargo en Pit Pnt y Junasa.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) le retiró la confianza al exdirigente del sindicato Jorge «Fogata» Bermúdez, luego de que una auditoría mostrara falta de comprobantes para justificar egresos de fondos del sindicato, informó Telemundo.

El Consejo Central de la FUS se reunió -con Bermúdez presente- y resolvió por mayoría retirar la confianza a él y otros tres dirigentes, incluido el tesorero Héctor Dos Santos y la secretaria de Organización Rossana Lombardo.

Bermúdez es, actualmente, representante de la FUS en la Junta Nacional de Salud (Junasa) y en el secretariado ejecutivo del Pit-Cnt. Desde el gremio enviaron sendas cartas a las organizaciones informando que «Fogata» ya no cuenta con el respaldo del sindicato y se espera que en los próximos días se dé su salida.

Además, se propuso la creación de un Tribunal de Ética para analizar las responsabilidades de Bermúdez y los demás apuntados.

El Consejo Central tomó esta decisión luego de analizar el primer adelanto de la auditoría que le fue encargada a la empresa CMC SFAI, a cuyos resultados accedió Telemundo. La FUS mandató a analizar los egresos de las cuentas de la organización desde 2020 a la actualidad y en primera instancia se informó de las salidas de dinero desde el 1º de mayo de 2024 al 31 de julio de 2025.

Desde la directiva indicaron a Telemundo que se trata de los 15 meses más «prolijos», dado que había «más controles» que en los años anteriores, cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas.

¿Qué arrojó la auditoría? Que en esos 15 meses analizados Bermúdez cobró $613.627 en viáticos por los que no presentó justificativos, afirma la actual directiva. Según consta en el documento, por ejemplo, sistemáticamente solicitaba dinero en forma de viático para asistir a las reuniones del secretariado ejecutivo del Pit-Cnt (encuentros semanales) y de la Junasa (bimensuales). Los pedidos, que se cuentan por decenas, varían en su monto, pero nunca son menores a $ 2000 y alcanzan los $10.000. Desde la FUS descartaron, por ejemplo, que se trate de gastos en transporte, dado que para movilizarse utilizaba el auto y el chofer del sindicato.

Lombardo percibió $60.500 de viáticos que no presentan justificación y Dos Santos $ 9800. Además, hay otros $ 228.031 en viáticos cuyo destinatario no está claro.