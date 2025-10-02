Así lo afirmó el diputado Sergio Valverde en el Parlamento, al plantear la situación que acontece el IDAE

El pasado miércoles, el diputado Sergio Valverde (PN) expresó en la media hora previa, de una nueva sesión de la Cámara de Representantes, la situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades, por diferentes colectivos sociales, sobre las «carencias edilicias» que mantiene el Liceo N°1 «Instituto Dr. Alfonso Espínola» (IDAE).

En ese sentido, manifestó que con el paso de los años, el aumento de la matrícula estudiantil, unido a la «falta de mantenimiento e inversión han provocado un importante deterioro en varios sectores de su infraestructura«.

El diputado detalló que las partidas para el mantenimiento de pequeñas refacciones y compra de productos de limpieza, hoy ronda los $12.000 mensuales.

Uno de los problemas más notorios, es el estado del techo de la institución educativa, en donde se constatan «graves problemas de filtraciones; que incluso llegan a provocar la necesidad de cambiar a los estudiantes de sus aulas«.

Valverde, hizo foco en la «necesidad de una ampliación edilicia, la cual podría darse en el sector superior de un salón multiuso, que permitiría construir 3 o 4 salones y una escalera«. Entiende que con lo anterior, se solucionaría también un «problema de seguridad«, dado que actualmente se cuenta con una única escalera como forma de descender de la planta alta.

El planteo, fue remitido al presidente del Banco República, al presidente de la República, Yamandú Orsi, al MEC, a la Dirección General de Secundaria, al ministerio de Economía, al ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Intendencia de San José, y a la Junta Departamental local.