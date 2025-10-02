Al respecto habló la directora General de la Salud del MSP.

La directora General de la Salud del MSP, Fernanda Nozar en entrevista con 970 Noticias señaló que para cumplir la Ley de Salud Mental y que se puedan cerrar las colonias psiquiátricas es necesario “cambiar el modelo de atención”.

Nozar dijo que “la sensación de soledad y de sentirse solo es mayor en los menores de 30 años. Es el grupo poblacional que se destaca. Nos llevamos una sorpresa y nos llama a impulsar la conexión social”.

Directora General de la Salud del MSP, Fernanda Nozar

Cierre definitivo de las ex colonias psiquiátricas Etchepare y Santín: lo prorrogaron hasta 2029

La Comisión Interna de Ceremos —que nuclea a funcionarios de las ex colonias psiquiátricas Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, en San José— volvió a pronunciarse sobre el futuro de la institución, cuyo cierre está previsto en la Ley de Salud Mental para 2025.

En un comunicado difundido en las últimas horas, los trabajadores informaron que mantuvieron reuniones con la diputada Diana Noy, presidenta de la Comisión de Salud Mental, y con la senadora Patricia Kramer, presidenta de la bicameral del Senado. En ambos encuentros expusieron su posición y entregaron proyectos vinculados a la continuidad del centro.

“Si bien se consiguió una prórroga de 4 años que se extendería hasta 2029 en lo que refiere al cierre, buscamos cambiar lo de ‘cierre definitivo’ por transformación. Como sindicato trabajaremos para buscar todos los espacios con los actores correspondientes para que eso suceda, como lo venimos haciendo incansablemente”, señaló el sindicato en su comunicado.

Los funcionarios destacaron que Ceremos cuenta con estructura, ubicación y recursos humanos capacitados para impulsar un cambio en el abordaje de las problemáticas de salud mental y adicciones, en lugar de un cierre total.

Según expresaron, tanto Noy como Kramer “vieron con buenos ojos” las propuestas planteadas y se comprometieron a trasladarlas a los ámbitos correspondientes.

El sindicato remarcó que su lucha no se limita a la defensa de los puestos laborales, sino también a la de los usuarios: “Ceremos no se cierra, Ceremos se transforma”, concluye el comunicado.



