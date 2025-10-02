Más de la mitad de los mismos, pertenecen a la Lista 404

El Partido Nacional informó en las últimas horas, acerca de la realización de una nueva convención departamental en San José, con motivo de conformar la nueva Comisión Departamental de la fuerza política, para el período 2025-2030.

El acto se concretará el próximo viernes 10 de octubre, desde la hora 19, en la Sociedad Italiana, ubicada en la capital maragata, en calles Treinta y Tres, esquina Larrañaga.

De la cita, serán protagonistas, los convencionales departamentales de San José por el Partido Nacional, electos en las pasadas Elecciones Internas, de junio del 2024.

En total, son 92. De los cuales, 71 pertenecen a la Lista 404; 6 a la Lista 21; 5 a la Lista 2; 4 a la Lista 20; 2 a la 6922; 1 por la 922, así como las listas 31, 206 y 418, respectivamente

Según supo San José Ahora, hasta el miércoles, se procesarán las licencias y eventuales renuncias, para tener el padrón definitivo, que podrá sufragar el viernes.