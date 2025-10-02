El virólogo uruguayo, en tratamiento contra un cáncer cerebral, fue homenajeado en la 5ª edición de la gala Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay.

En la noche del martes, el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel fue escenario de la 5ª edición de la gala Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay, organizada por Juan Herrera Producciones y declarada de interés por la Presidencia, el MSP y la ASSE.

La ceremonia reunió a 300 invitados y distinguió a 30 referentes nacionales e internacionales de la medicina, la investigación y la salud.

Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a Gonzalo Moratorio, director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus en el Institut Pasteur de Montevideo y profesor asociado en Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

El científico, que alcanzó notoriedad durante la pandemia de Covid-19 y por sus investigaciones en cáncer, atraviesa actualmente un agresivo cáncer cerebral. En su discurso, destacó la paradoja de enfrentar la misma enfermedad en la que investigó durante años.

“Qué paradójico estar acá, trabajando en la enfermedad que hoy padezco. No es fácil, pero lo tomo como una señal de que puedo contra esto”, expresó.

Moratorio subrayó la importancia de apostar a la ciencia como pilar del desarrollo nacional:

“Espero que este mensaje llegue a las autoridades. No existe desarrollo de país si no invertimos en investigación científica y en nuestras propias capacidades”.

Con humor y firmeza, relató las dificultades físicas que atraviesa. “Casi no pude subir la escalera”, dijo apoyado en su bastón, aunque añadió con una sonrisa: “Estoy hecho un Ferrari en comparación con lo que era hace dos meses”.

El mensaje final del virólogo fue de confianza y resiliencia: “Lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros, sacarnos la mentalidad de que no se puede”.