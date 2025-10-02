El servicio funciona a través de un convenio entre el MTSS y la Intendencia de San José

La Intendencia de San José confirmó el calendario de recorridas del Centro Público de Empleo (CePE) para el mes de octubre, en distintas localidades del departamento.

El servicio, que funciona a través de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Intendencia, busca acercar oportunidades laborales y formativas a la población mediante atención personalizada, asesoramiento para entrevistas, apoyo en la elaboración de currículum y conexión con ofertas de empleo.

Las instancias para el mes de octubre, están previstas para el miércoles 8 en la Oficina de la Juventud de San José de Mayo (ex estación de AFE – Viera y Benavídez 651), en horario de 10:00 a 15:00, y se repetirán el miércoles 15, el miércoles 22 y el miércoles 29, en el mismo lugar y con idéntico horario.

El lunes 20, el CePE se trasladará a Libertad (25 de Agosto esquina San José), de 09:00 a 15:00. El martes 21, estará en el Espacio Cultural de Ecilda Paullier (Zorrilla de San Martín 1292 esquina Pbro. Pedro Degiovanangelo), de 10:00 a 15:00.

El lunes 27, la atención se dividirá en dos turnos: de 09:00 a 12:00 en la oficina administrativa de Puntas de Valdez (Ruta 1 vieja km 61) y de 13:00 a 15:00 en Rafael Perazza (Ruta 1 vieja km 72). En tanto, el martes 28, el servicio se brindará en el salón comunal de Rodríguez (Pbro. Arenas esquina Gral. Diego Lamas), entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Quienes deseen acceder a más información pueden comunicarse al 4342 9000 interno 1501, al 092 944 762, por correo electrónico a [email protected] o concurrir a la oficina del CePE en Asamblea 676, San José de Mayo, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.