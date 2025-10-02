El llamado es para cubrir funciones en San José de Mayo y filiales, con plazo de inscripción hasta el 9 de octubre.

La Asociación Médica de San José (AMSJ) anunció un nuevo llamado a aspirantes para cubrir el cargo de auxiliares de servicio en carácter de suplente, con posibilidades de desempeñarse tanto en San José de Mayo como en sus filiales.

La institución, que es la principal prestadora privada de salud del departamento, informó que las personas seleccionadas pasarán a cumplir tareas dentro de su Departamento de Enfermería.

El plazo para la postulación está abierto hasta el jueves 9 de octubre de 2025 a las 9:00 horas.

Los interesados pueden consultar las condiciones del llamado y completar el formulario de inscripción en el sitio web oficial de AMSJ: www.amsj.com.uy y en el link https://www.amsj.com.uy/novedades/25-09-29auxserv/