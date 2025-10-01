El meteorólogo indicó que durante la semana las temperaturas serán elevadas con un «sábado de playa”.

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó condiciones de tiempo estable, altas temperaturas en todo el país para esta semana y «un sábado de playa con 28° en la capital del país», informó Subrayado.

En esta semana, las temperaturas estarán «muy por fuera de lo normal, seguimos con 24° a 26° sobre la zona costera, 28° sobre la parte centro y norte del país».

El domingo en horas de la madrugada se descompone, «hay tormentas puntualmente fuertes, pero es de muy rápido pasaje», que afectarán todo el territorio.

En lo que respecta a las próximas horas, continúan las temperaturas elevadas y buena presencia de sol, sin lluvias en todo el territorio.

El jueves continúan las mismas condiciones, pero se inestabiliza en horas de la noche en el norte con chaparrones.

El viernes continúa inestable en el norte y con altas temperaturas en el resto del país.