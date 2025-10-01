El evento se realizarán el 4 de octubre a las 18:00 horas en la Plaza Dr. Nery T. Arriaga e incluirá desfile y espectáculos artísticos.

El próximo sábado 4 de octubre, en el marco del Día del Patrimonio, se realizarán en San José las Llamadas del Patrimonio. La actividad comenzará a las 18:00 horas, con inicio en la Plaza Dr. Nery T. Arriaga.

En el desfile participarán la Comparsa La Josefina, Comparsa La Explanada y la Escola do Samba Arraza Samba.

Además, sobre el escenario se presentarán: Taller de Tango (Casa de la Cultura), El Retoño, Nuevos Vientos, Sin Fronteras, Humoristas Ridens, Esteban Sartori, “Pollo” Álvaro Rodríguez, Raúl Angelillo, Emiliano Denis y Los Tixas.

El evento cuenta con el apoyo de diferentes instituciones y comercios locales, y también se ofrecerá servicio de cantina.