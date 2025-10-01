Ganaron en las categorías Fútbol del interior y Voleibol de playa, respectivamente.
El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay celebró este lunes la 52ª edición de los Premios Charrúa, en la que fueron premiados los mejores deportistas del año. El período que se tomó en cuenta fue desde el 1º de julio de 2024 hasta el 30 de junio del presente año, con la salvedad de que no contempló los Juegos Panamericanos de la Juventud de Asunción recientemente finalizados.
La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre y galardonó con el Charrúa de Oro, el premio máximo, a Patricio Prieto, capitán de Nacional en la consagración tricolor en la Liga Sudamericana y la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Los Charrúa de Plata
La distinción por ser el mejor uruguayo en el extranjero fue para el futbolista Rodrigo Bentancur, campeón de la Europa League con Tottenham Hotspur. Al momento de la premiación, fue Roberto Bentancur, su padre, quien subió al escenario, ya que el volante se encuentra en el Viejo Continente.
El correspondiente a la mejor actuación en el exterior fue para Felipe Klüver. El remero hizo historia al ganar las primeras dos medallas de oro para Uruguay en el Mundial de dicho deporte: en Varese (Italia) y Lucerna (Suiza) respectivamente. Su hermana, Cynthia Ferreira, recibió el premio de quien rema para Flamengo a nivel de clubes.
La distinción por la hazaña deportiva fue a manos de Angelina Solari. La joven nadadora uruguaya, de gran presente y enorme futuro, marcó un hito al convertirse en la primera mujer uruguaya en bajar la barrera de los 55 segundos en los 100 metros libres.
El Charrúa de Plata a la revelación del año, que siempre se entrega a un juvenil, fue para Eugenia Brun. La judoca de 16 años tuvo un período de múltiples logros: fue campeona sudamericana y panamericana y conquistó tres oros en un mismo torneo en diferentes categorías.
Entre los más destacados, Leonardo Fernández recibió el Charrúa en fútbol masculino, Sofía Oxandabarat en fútbol femenino, Patricio Prieto en básquetbol masculino, Josefina Rivera en básquetbol femenino, Valentín Soca en atletismo masculino, María Pía Fernández en atletismo femenino, Eugenia Brun en judo, Felipe Klüver en remo masculino, Juan González en rugby, Matías Otero en canotaje, María Sara Grippoli en taekwondo y la dupla Fernando Diz-Hernán Umpierre en yachting, entre otros, informó FútbolUy de Montevideo Portal.
- Todos los ganadores
Ajedrez: Facundo Vázquez
Artes marciales: Jimena Osorio
Atletismo femenino: María Pía Fernández
Atletismo masculino: Valentín Soca
Automovilismo pista: Fernando Etchegorry
Automovilismo rally: Martín Cánepa y Leonardo Fernández
Bádminton: Álvaro Cabrera
Básquetbol femenino: Josefina Rivera
Básquetbol masculino: Patricio Prieto
Billar: Diego Capote
Bochas: Facundo Fierro y Karen Sanguinet
Boxeo: Gabriela Bouvier
Bowling: Matías Lamanna
Canotaje: Matías Otero
Ciclismo femenino: Florencia Revetria
Ciclismo masculino: Ciro Pérez
Deportes ecuestres: Francisco Calvelo
Deportes sobre ruedas: Guillermina Speyer
Ecuestres – Raid hípico: Santiago Saya
Esgrima: Valentina Olivera
Fisicoculturismo: Sebastián Aldacour
Fútbol de salón: Ignacio Morella
Fútbol del interior: Nicolás Rebollo
Fútbol femenino: Sofia Oxandabarat
Fútbol masculino: Leonardo Fernández
Fútbol playa: Gastón Laduche
Fútbol sala femenino. Shamila González
Fútbol sala masculino: Mathías Fernández
Gimnasia: Isabella Marenco
Golf: Lousiane Gauthier
Handball femenino: Paula Eastman
Handball masculino: Alfonso de Rossa
Handball playa: Josefina Henaisse
Hockey sobre césped: Manuela Vilar del Valle
Judo: Eugenia Brun
Karate: Juan Macedo
Karting: Manuel Reyes
Levantamiento de potencia: Judith Reitmann
Liga universitaria: Juan Manel Rodríguez
Lucha: Daniel Olivera
Motociclismo: Joaquín Perini
Deportes acuáticos femenino: Agustina Medina, Lucía Ververis y Angelina Solari
Deportes acuáticos masculinos: Diego Aranda
Padel: Martin Araújo
Paralímpicos: Hanna Arias
Pelota: Gastón Dufau y Manuel Pelúa
Pentatlón moderno: Victoria Gerlach
Pesas: Bruno Hortiguera
Pesca: Andrés Cuello
Polo: Benicio Laguarda
Remo femenino: Nicole Yarzón
Remo masculino: Felipe Klüver
Rugby: Juan González
Surf: Julián Schweizer
Taekwondo: María Sara Grippoli
Tenis: Gabriana Muela
Tenis de mesa: María Pía Lorenzotti
Tiro: Julieta Mautone
Tiro con arco: Edwina Cabrera
Triatlón: Federico Scarabino
Turf: Pablo Rodríguez
Voleibol: María Isabel Bianchi
Voleibol de playa: Hans Hannibal y Nicolás Llambías
Yachting: Fernando Diz y Hernán Umpierre