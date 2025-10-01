Ganaron en las categorías Fútbol del interior y Voleibol de playa, respectivamente.

El Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay celebró este lunes la 52ª edición de los Premios Charrúa, en la que fueron premiados los mejores deportistas del año. El período que se tomó en cuenta fue desde el 1º de julio de 2024 hasta el 30 de junio del presente año, con la salvedad de que no contempló los Juegos Panamericanos de la Juventud de Asunción recientemente finalizados.

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Héctor Tosar del Auditorio Nelly Goitiño del Sodre y galardonó con el Charrúa de Oro, el premio máximo, a Patricio Prieto, capitán de Nacional en la consagración tricolor en la Liga Sudamericana y la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Los Charrúa de Plata

La distinción por ser el mejor uruguayo en el extranjero fue para el futbolista Rodrigo Bentancur, campeón de la Europa League con Tottenham Hotspur. Al momento de la premiación, fue Roberto Bentancur, su padre, quien subió al escenario, ya que el volante se encuentra en el Viejo Continente.

El correspondiente a la mejor actuación en el exterior fue para Felipe Klüver. El remero hizo historia al ganar las primeras dos medallas de oro para Uruguay en el Mundial de dicho deporte: en Varese (Italia) y Lucerna (Suiza) respectivamente. Su hermana, Cynthia Ferreira, recibió el premio de quien rema para Flamengo a nivel de clubes.

La distinción por la hazaña deportiva fue a manos de Angelina Solari. La joven nadadora uruguaya, de gran presente y enorme futuro, marcó un hito al convertirse en la primera mujer uruguaya en bajar la barrera de los 55 segundos en los 100 metros libres.

El Charrúa de Plata a la revelación del año, que siempre se entrega a un juvenil, fue para Eugenia Brun. La judoca de 16 años tuvo un período de múltiples logros: fue campeona sudamericana y panamericana y conquistó tres oros en un mismo torneo en diferentes categorías.

Entre los más destacados, Leonardo Fernández recibió el Charrúa en fútbol masculino, Sofía Oxandabarat en fútbol femenino, Patricio Prieto en básquetbol masculino, Josefina Rivera en básquetbol femenino, Valentín Soca en atletismo masculino, María Pía Fernández en atletismo femenino, Eugenia Brun en judo, Felipe Klüver en remo masculino, Juan González en rugby, Matías Otero en canotaje, María Sara Grippoli en taekwondo y la dupla Fernando Diz-Hernán Umpierre en yachting, entre otros, informó FútbolUy de Montevideo Portal.

Todos los ganadores

Ajedrez: Facundo Vázquez

Artes marciales: Jimena Osorio

Atletismo femenino: María Pía Fernández

Atletismo masculino: Valentín Soca

Automovilismo pista: Fernando Etchegorry

Automovilismo rally: Martín Cánepa y Leonardo Fernández

Bádminton: Álvaro Cabrera

Básquetbol femenino: Josefina Rivera

Básquetbol masculino: Patricio Prieto

Billar: Diego Capote

Bochas: Facundo Fierro y Karen Sanguinet

Boxeo: Gabriela Bouvier

Bowling: Matías Lamanna

Canotaje: Matías Otero

Ciclismo femenino: Florencia Revetria

Ciclismo masculino: Ciro Pérez

Deportes ecuestres: Francisco Calvelo

Deportes sobre ruedas: Guillermina Speyer

Ecuestres – Raid hípico: Santiago Saya

Esgrima: Valentina Olivera

Fisicoculturismo: Sebastián Aldacour

Fútbol de salón: Ignacio Morella

Fútbol del interior: Nicolás Rebollo

Fútbol femenino: Sofia Oxandabarat

Fútbol masculino: Leonardo Fernández

Fútbol playa: Gastón Laduche

Fútbol sala femenino. Shamila González

Fútbol sala masculino: Mathías Fernández

Gimnasia: Isabella Marenco

Golf: Lousiane Gauthier

Handball femenino: Paula Eastman

Handball masculino: Alfonso de Rossa

Handball playa: Josefina Henaisse

Hockey sobre césped: Manuela Vilar del Valle

Judo: Eugenia Brun

Karate: Juan Macedo

Karting: Manuel Reyes

Levantamiento de potencia: Judith Reitmann

Liga universitaria: Juan Manel Rodríguez

Lucha: Daniel Olivera

Motociclismo: Joaquín Perini

Deportes acuáticos femenino: Agustina Medina, Lucía Ververis y Angelina Solari

Deportes acuáticos masculinos: Diego Aranda

Padel: Martin Araújo

Paralímpicos: Hanna Arias

Pelota: Gastón Dufau y Manuel Pelúa

Pentatlón moderno: Victoria Gerlach

Pesas: Bruno Hortiguera

Pesca: Andrés Cuello

Polo: Benicio Laguarda

Remo femenino: Nicole Yarzón

Remo masculino: Felipe Klüver

Rugby: Juan González

Surf: Julián Schweizer

Taekwondo: María Sara Grippoli

Tenis: Gabriana Muela

Tenis de mesa: María Pía Lorenzotti

Tiro: Julieta Mautone

Tiro con arco: Edwina Cabrera

Triatlón: Federico Scarabino

Turf: Pablo Rodríguez

Voleibol: María Isabel Bianchi

Voleibol de playa: Hans Hannibal y Nicolás Llambías

Yachting: Fernando Diz y Hernán Umpierre