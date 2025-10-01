Dos hombres fueron formalizados por hurto especialmente agravado en Delta del Tigre. La Justicia homologó un acuerdo reparatorio.

La Jefatura de Policía de San José informó que dos hombres fueron formalizados como presuntos autores de un delito de hurto especialmente agravado, tras un hecho ocurrido en una finca de Delta del Tigre.

El episodio, comunicado en primera instancia en el Comunicado de Prensa N.º 223/25, señaló que los detenidos habían sustraído dos bolsas de portland y un par de championes.

En la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 3° Turno, el magistrado actuante dispuso la formalización de la investigación respecto a J.N.I.G., de 28 años, y M.D.A.U., de 35 años.

Posteriormente, se dictó decreto de homologación de un acuerdo reparatorio alcanzado entre las partes, declarándose cumplido el mismo.