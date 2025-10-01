El domingo 26 de octubre, el Teatro Macció será escenario del espectáculo “Tertawa Volumen 2”, con la participación de los reconocidos humoristas argentinos Pachu Peña, José María Listorti y Sebastián Almada.

El próximo domingo 26 de octubre, a las 20:00 horas, el Teatro Macció de San José recibirá a los destacados humoristas argentinos Pachu Peña, José María Listorti y Sebastián Almada, quienes presentarán su espectáculo “Tertawa Volumen 2”.

Este show, totalmente renovado, promete una hora y media de comedia ágil, divertida y música en vivo, características que han consolidado a estos artistas en el panorama humorístico regional.

“Es un show totalmente renovado, con todo lo que nos caracteriza: comedia ágil, divertida y una hora y media a pura risa”, expresó Pachu Peña, quien destacó la camaradería y la admiración mutua entre los integrantes del elenco, con quienes comparte escenario desde hace más de 30 años.

Las entradas para el espectáculo están disponibles en la plataforma TickAntel, con precios que varían según la ubicación: Platea $1.500, Palcos $1.300, Cazuela $1.100 y Paraíso $900.

“Tertawa Volumen 2” es una propuesta que ha recorrido escenarios de Argentina, Uruguay y Paraguay, ofreciendo un humor directo, popular y versátil, combinando monólogos, personajes icónicos, música en vivo y sátiras que actualizan el espíritu televisivo de programas como Videomatch, Showmatch y La Peluquería de Don Mateo, en clave teatral.

Con este espectáculo, los humoristas argentinos redoblan la apuesta, prometiendo una noche llena de risas y entretenimiento para el público de San José.