El conductor de la moto viajaba con un acompañante y ambos carecían de documentación y casco.

La Jefatura de Policía de San José informó sobre un siniestro de tránsito registrado en Ciudad del Plata, en la intersección de las calles Valladolid y Valencia, en el barrio Parque Postel.

En el lugar colisionaron una moto y una camioneta. El conductor del birrodado, que circulaba acompañado por un amigo, fue encontrado tendido en la vía pública con lesiones visibles. Según manifestó, no logró frenar a tiempo al no avistar la camioneta.

Tanto él como su acompañante circulaban sin la documentación ni los elementos de seguridad obligatorios.

Una emergencia médica de UCOR asistió en el lugar y diagnosticó al conductor como “politraumatizado leve”, siendo trasladado para una mejor valoración y posteriormente dado de alta. Su acompañante no sufrió lesiones.

Por su parte, el conductor de la camioneta relató que circulaba por calle Valencia cuando sintió el impacto y constató que se trataba de una moto con dos ocupantes caídos en el suelo. Ni él ni sus acompañantes resultaron lesionados.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue informada y dispuso actuaciones. El caso es trabajado por Comisaría 11ª de Delta del Tigre.