Las denuncias fueron confirmadas por la empresa, que decidió prescindir del trabajador implicado.

Días atrás, un funcionario de la empresa Parking San José, encargado del estacionamiento tarifado en el centro de San José de Mayo, denunció ante la prensa una serie de supuestas irregularidades cometidas por la empresa para la que prestaba servicios. Horas después, se conoció que, de manera unilateral —como lo permite el contrato—, el trabajador en cuestión fue despedido.

El caso fue llevado por la bancada del Frente Amplio a la Junta Departamental, donde se trató en la sesión del lunes 29 de septiembre, que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Mientras el tema era abordado por los ediles, y en las barras se encontraba personal de Parking San José, también se presentó el titular de la empresa, Álvaro Pianzzola, quien solicitó ser escuchado para exponer su versión de los hechos.

La solicitud fue aceptada por los ediles del Partido Nacional; en contrapartida, la bancada frenteamplista en su totalidad se retiró de la sala.

A continuación, se presenta la transcripción de los argumentos expuestos por Pianzzola, en los que se detallan las razones que llevaron a la empresa a prescindir del funcionario, entre ellas denuncias de acoso a menores y a mujeres por parte del ahora ex trabajador.

“Este chico que hizo la denuncia, Víctor Martínez, cuando arrancó con nosotros a trabajar, después de haber hecho todo el papel herido y haberse inscrito como monotributista, lo mandamos a trabajar en común acuerdo a calle Ciganda, entre Sarandí y Colón.

Pocas semanas después, recibimos en el parking una denuncia de Luis Laca. Luis Laca. Muchos lo deben conocer. Luis, aquí frente a Antel, por calle Ciganda, tenía un pequeño emprendimiento de confección de ropa deportiva y también vivió allí. Nos fue a denunciar que, cada vez que sus hijas entraban o salían de su casa, eran acosadas por este muchacho. Yo les doy el nombre porque quiero que quede establecido, quede escrito en actas los nombres que voy a dar. Luis Laca nos denunció que acosaba a sus hijas cada vez que entraban o salían de su casa.

Cuando hablamos con él, el chiquilín nos dijo que no, que eran todos unos inventos y resolvimos que para evitar males mayores fuera a otro lugar y fue a Casinos del Estado a trabajar.

Pocos días después, llegó gente de una papelería que hay enfrente a Casinos del Estado a denunciarnos que este muchacho se había propasado con las trabajadoras de allí.

Acá voy a abrir un paréntesis. Se imaginan que estos días la prensa me ha enloquecido y yo no he salido al aire porque entendí que ustedes debían ser los primeros en estar informados de la situación. Pero hablando con un periodista fuera de micrófono y fuera de cámara, cuando le hice este cuento, me dijo Pianzzola, me consta de lo que usted está diciendo. Es verdad, porque una de las que trabaja allí es mi novia. Y el periodista es Óscar Aguiar.

Así que acordamos que fuera a trabajar en la cuadra del casino. Frente al casino, una papelería acosó a esa funcionaria y coincidentemente era una de ellas la novia del periodista Óscar Aguiar.

La cosa empezó a empeorar y resolvimos mandarlo a otro lado. Y lo mandamos a trabajar a Calle Bengoa desde la Gomería Polero hasta Calle Colón. Esa parada, como le llamamos nosotros, tiene cuadra y fracción. Y bueno, pocos días después recibimos denuncia de las chicas que trabajaban en lo Vega, en la esquina de Sarandí y Bengoa, comercio que vende el electrodoméstico, que nuestro vendedor del tarifado estaba acosando a las chicas que allí trabajan.

Cuando vino a liquidar en la tardecita le dijimos que no daba más. La situación estaba comprometiendo la imagen de la empresa y la imagen de los compañeros. De todas formas, como este muchacho había entrado a trabajar recomendado por una persona que queremos mucho, le dimos una ultísima oportunidad que lo mandamos a la cuadra de la Ancap, calle Colón, de Ciganda hasta la estación de servicio. Una cuadra cortita, donde se recauda poco, se enojó y a las dos de la tarde mandó un mensaje diciendo que se iba para la casa, se llevaba la máquina y la recaudación.

Mi hijo le dijo que no había ningún problema pero que la máquina y la recaudación tenían que venir a liquidarla. Y lo hizo. Devolvió la máquina y liquidó con nosotros.

A partir de ahí, él fue a la prensa para armar todo el escándalo que armó con mentiras. Pero después apareció la frutilla de la torta. Ya nosotros habíamos prescindido de él.

Habíamos avisado que hacíamos uso del artículo del contrato que establece que por mala conducta podemos prescindir. Pero la frutilla de la torta fue que vino una persona que trabaja en la parte de servicio del liceo departamental a denunciarnos que en los días que trabajó ahí en la esquina de lo Vega, donde tuvo problemas, también acosó a algunas funcionarias profesoras del liceo y alumnas del liceo. Esta denuncia, como yo no tengo el nombre de la persona quien fue a hacer la denuncia, pero como en el parking tenemos cámaras de seguridad, les traje la foto de la persona que hizo la denuncia que capaz que ustedes la pueden identificar, yo se las voy a dejar por si alguien quiere hacer alguna investigación de lo que pasó.

Estos son los motivos de por qué prescindimos del contrato que teníamos firmado con esta persona”, concluyó Pianzzola.

La edila del Partido Nacional, Carolina Hornes, entiende que los casos mencionados por el titular de Parking San José son “acoso sexual”.

En la misma sesión la Junta Departamental de San José solicitó que se efectúe un nuevo llamado a licitación para brindar el servicio de estacionamiento tarifado en la capital josefina.