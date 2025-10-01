Pedro Peña y Geraldina Colotti ofrecieron en Fiesole y Roma una jornada literaria que combinó reflexión, memoria histórica y narrativa latinoamericana.

Entre el 29 y 30 de septiembre, el escritor y profesor de San José, Pedro Peña, junto a Geraldina Colotti, llevó adelante un encuentro literario dedicado a Sudamérica, en Fiesole y Roma. La actividad abordó temas de resistencia, identidad y memoria histórica de los pueblos latinoamericanos, combinando reflexión, literatura y humor.

En Fiesole, el evento se realizó en Ítaca – la casa de los lectores, espacio creado por Paolo Ciampi, quien abrió su antigua casa familiar para ofrecer un ambiente acogedor y mágico para compartir ideas, proyectos y lectura. El actor Alessandro Pala Griesche dio voz a los personajes de ambos autores, sumando dinamismo a la presentación.

El eje temático de la velada, “Identidad y resistencia entre Montevideo y Caracas”, permitió a Peña presentar su obra “Non è manco la fine del mondo”, mientras que Colotti expuso “Lo Spazio dei Dinosauri”, ofreciendo una lectura profunda del panorama sociopolítico y cultural latinoamericano.

Pedro Peña, referente de la novela negra uruguaya, aborda en sus relatos cuestiones de intriga, investigación y conflictos sociales dentro de la narrativa de novela negra. Su novela “La noche que no se repite”, publicada por dei Merangoli Editrice y traducida al italiano bajo el título “La notte che non si ripete”, ha sido reconocida internacionalmente al recibir el premio a Mejor Edición en el 66º Premio Literario “Sandomenichino”, uno de los certámenes más tradicionales de Italia, y actualmente se encuentra a la venta en Roma.

Geraldina Colotti, periodista y traductora, incorpora en sus obras la memoria histórica y la experiencia personal, abordando la historia reciente de América Latina y sus desafíos contemporáneos.

La jornada en Roma, realizada el 30 de septiembre en el Centro E. Nathan, completó el ciclo de presentaciones, reafirmando la relevancia de la literatura como puente entre Sudamérica e Italia y consolidando la presencia de Pedro Peña en el panorama cultural internacional.