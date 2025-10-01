La adolescente de 17 años fue hallada en Montevideo con un hombre de 22 años, sobre quien pesaba una medida judicial.

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que fue ubicada la adolescente de 17 años que estaba ausente de su hogar en el barrio Los Aromos desde el pasado viernes.

La menor, identificada como M. A. B. T., había sido reportada como desaparecida a través de un comunicado oficial difundido el lunes, en el que se solicitaba la colaboración ciudadana para su localización.

Junto a ella también se encontraba E. R. L. A., de 22 años, señalado como su pareja, quien había sido reportado posteriormente como desaparecido. Ambos habían viajado a Montevideo, donde participaron de los festejos por el aniversario del Club Atlético Peñarol.

Una fotografía enviada a un familiar en Maldonado permitió establecer su ubicación, lo que derivó en que fueran localizados por la Policía.

Según se informó, sobre el joven pesaba una orden judicial de prohibición de acercamiento a la adolescente, por lo que deberá presentarse ante Fiscalía y podría enfrentar sanciones.