Las alarmas se encendieron tras el atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, fue consultado sobre la seguridad de los magistrados, a raíz del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, informó Telenoche.

Pérez señaló que “los jueces penales tienen custodia, los demás no. En el interior no tienen custodia”, y apuntó que asignar más recursos humanos para su seguridad “queda a criterio del Ministerio del Interior”.

Los jueces, dijo, están “relativamente cuidados. Podría darse mayor custodia a otros jueces que no tienen”, y coincidió con la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, que sostuvo que muchas fiscalías, especialmente en el interior del país, están desprotegidas. “Hemos tenido episodios de gente que ha saltado la baranda y amenazado a funcionarios, gente que se ha cortado las venas en el juzgado”, explicó.