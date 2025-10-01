Su paradero continúa siendo un misterio más de una semana después de su desaparición.»

La Policía continúa trabajando en la búsqueda de Robert Sonderegger Collazo, de 44 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 11 de septiembre.

El 22 de septiembre, la Jefatura de Policía de San José solicitó la colaboración de la población y de los medios de prensa para dar con su paradero. El hombre, con último domicilio en San José de Mayo, fue visto por última vez vistiendo camisa a cuadros, pantalón de jean azul, championes y una mochila “camuflada”.

Las autoridades pidieron que cualquier información que pueda ayudar a la investigación sea comunicada a la seccional policial más cercana o al servicio de emergencias 9-1-1.