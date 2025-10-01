Horas después de concurrir a la Junta Departamental, el titular de la empresa, Álvaro Pianzzola, ratificó lo manifestado ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.

El dueño de Parking San José, Álvaro Pianzzola, sostuvo el martes por la mañana ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género lo expresado en la madrugada de ese mismo día en la Junta Departamental de San José. El empresario ofreció su versión sobre las razones que motivaron el despido de un cuidacoches que días atrás había denunciado públicamente una serie de presuntas irregularidades atribuidas a la empresa.

Según Pianzzola, habían recibido varias “denuncias” que señalaban al ahora exfuncionario por presunto acoso contra varias mujeres y menores de edad en diferentes puntos de San José de Mayo.

La narración del empresario causó sorpresa entre varios ediles del Partido Nacional presentes en la sesión, mientras que la bancada del Frente Amplio decidió retirarse de sala, dada la gravedad de los hechos relatados. Algunos de esos ediles sugirieron a Pianzzola presentar la denuncia ante la Policía, algo que él tenía previsto, pero que decidió postergar para primero informar a la Junta Departamental, entendiendo que este organismo constituye el instrumento de contralor de la Intendencia, entidad para la que Parking presta servicios en el centro de la ciudad.

“Yo entendí en el acierto o en el error, que primero tenía que saberlo la Junta y después informarle a la Comisaría de la Mujer y la Familia”, dijo Pianzzola a San José Ahora. “Creo que cuando un ciudadano ve o sospecha de un delito tiene la obligación de denunciarlo. Entonces yo fui y dije: mire, yo sospecho que puede haber un delito y expliqué exactamente lo mismo y las mismas palabras casi calcadas que usé en la Junta, las usé allí en la Oficina”, detalló.

“Yo ya lo tenía decidido, capaz que yo por mis 15 años, mi antecedente como edil y por un tema de cariño que le tengo a la Junta, resolví, insisto, en el acierto o en el error, informar a la Junta que es el órgano de contralor, considerando que mi empresa contrata con el municipio y la Junta es el órgano de contralor del municipio, entonces fui a dar la cara”, concluyó Pianzzola.

San José Ahora también contactó al ex trabajador de Parking San José, quien prefirió no realizar declaraciones públicas al respecto. Este medio pudo confirmar, además, que el hombre acusado de presunto acoso a varias mujeres y menores de edad no se encuentra actualmente en el departamento de San José.