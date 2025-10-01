El 4 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas, los visitantes podrán interactuar con corderitos en el cruce de Asamblea y Sarandí.

La Expo San José 2025 trae nuevamente una de sus propuestas más esperadas: la presencia de corderitos en la peatonal. La actividad tendrá lugar este sábado 4 de octubre de 11:00 a 14:00 horas, en el cruce de Peatonales Asamblea y Sarandí, en la ciudad de San José de Mayo.

El objetivo es que los vecinos y visitantes puedan acercarse al mundo animal, acariciar a los corderitos y tomarse fotografías, generando una experiencia lúdica y educativa en el marco de la exposición.

La iniciativa forma parte de la agenda previa a la Expo, que se desarrollará del 9 al 12 de octubre en el predio de exposiciones de la Asociación Rural de San José.