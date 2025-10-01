Hoy miércoles 1 de octubre, desde las 15:30 horas, la Intendencia organiza una jornada especial en el Centro Diurno para Personas Mayores del Parque Rodó, con espectáculos culturales y música en vivo.

Este miércoles 1 de octubre, el Centro Diurno para Personas Mayores del Parque Rodó, en San José de Mayo, será escenario de la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores, organizada por la Intendencia de San José a partir de las 15:30 horas.

La actividad está abierta a toda la comunidad, y se invita a los asistentes a llevar silla playera para disfrutar cómodamente de un encuentro que incluirá espectáculos culturales y un gran cierre con banda en vivo.

La fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990, busca visibilizar la contribución de las personas mayores, promover su inclusión y garantizar sus derechos y bienestar. En Uruguay, el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) impulsa la participación activa de este grupo poblacional, con la consigna de este año: “La voz de las personas mayores transforma realidades”.

La jornada en San José forma parte del Mes de las Personas Mayores 2025, destinado a sensibilizar y poner en valor el rol de los adultos mayores en la sociedad. Además de los espectáculos, se realizarán actividades recreativas y culturales que fomentan la integración y el respeto hacia este grupo etario.