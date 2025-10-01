Será por 24 horas. Conocé cuáles serán los servicios afectados.

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) resolvió un paro de 24 horas para el 2 de octubre «en defensa del presupuesto universitario», informó El Observador.

El gremio aclaró que «se trabajará de acuerdo con el Instructivo de paro vigente y al convenio de Fueros Sindicales acordado entre AFFUR, UTHC y la Udelar«.

Resumen de las medidas del paro de 24, 48 y 72 horas

Guardia mínima en todos los sectores, exceptuando donde ya se haya adelantado trabajo o servicio.

en todos los sectores, exceptuando donde ya se haya adelantado trabajo o servicio. Atención de urgencias y emergencias en todos los casos.

en todos los casos. Pacientes internados : La guardia gremial realizará las tareas necesarias sin que se vean afectadas.

: La guardia gremial realizará las tareas necesarias sin que se vean afectadas. Los funcionarios afiliados a la UTHC deben firmar una planilla gremial con su horario de entrada, salida y sector correspondiente.

Sectores específicos:

Alimentación : Menú simplificado, sin horas extras, y tareas de limpieza limitadas.

: Menú simplificado, sin horas extras, y tareas de limpieza limitadas. Registros Médicos : Atención de trámites urgentes como nacimientos y fallecimientos, pero no se darán horas ni se atenderá público en archivo.

: Atención de trámites urgentes como nacimientos y fallecimientos, pero no se darán horas ni se atenderá público en archivo. Higiene Ambiental : Tareas de limpieza limitadas a pasillos y áreas comunes, sin uso de maquinaria.

: Tareas de limpieza limitadas a pasillos y áreas comunes, sin uso de maquinaria. Farmacia : Guardia mínima con atención solo a urgencias y entrega de medicamentos previos al paro.

: Guardia mínima con atención solo a urgencias y entrega de medicamentos previos al paro. Mantenimiento : Guardia mínima para atención directa al paciente.

: Guardia mínima para atención directa al paciente. Radiología : Solo estudios urgentes y radiología portátil para CTI y Cuidados Intermedios.

: Solo estudios urgentes y radiología portátil para CTI y Cuidados Intermedios. Laboratorio : Atención a pacientes con urgencias y entrega de resultados urgentes.

: Atención a pacientes con urgencias y entrega de resultados urgentes. Consultas Externas : Atención solo a urgencias, emergencias y pacientes coordinados.

: Atención solo a urgencias, emergencias y pacientes coordinados. Emergencia : Reducción de capacidad y personal, con atención mínima en algunos casos.

: Reducción de capacidad y personal, con atención mínima en algunos casos. Lavadero : Guardias mínimas para procesar ropa urgente.

: Guardias mínimas para procesar ropa urgente. Vigilancia : Guardia mínima con funciones reducidas.

: Guardia mínima con funciones reducidas. Transporte : Guardia mínima, sin altas en paros de 24 y 48 horas, y con restricción en servicios de ambulancia.

: Guardia mínima, sin altas en paros de 24 y 48 horas, y con restricción en servicios de ambulancia. Anatomía Patológica : Guardia mínima con atención solo a urgencias.

: Guardia mínima con atención solo a urgencias. Farmacología : Atención mínima, sin asistencia a la docencia ni investigación.

: Atención mínima, sin asistencia a la docencia ni investigación. Servicios Contables: Guardia mínima para tareas urgentes relacionadas con fondos y sueldos.

Según argumentó el PIT-CNT, el paro tiene como responsables al gobierno y su propuesta presupuestal, que a su entender no cumple con las promesas de campaña ni respeta la solicitud de la Udelar y la educación pública. «El presupuesto destinado a estas áreas está lejos del 6+1% comprometido, incluso implicando retrocesos«, agrega.

Uno de los problemas clave para la central sindical es la exclusión del Hospital Universitario del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), a pesar de su rol crucial en la atención de 400.000 personas y en la formación de recursos humanos, investigación y extensión.

El problema, a juicio de los gremialistas, no es solo de infraestructura sino estructural, afectando la salud pública y los derechos fundamentales, como la educación, la salud, el trabajo y la vivienda.