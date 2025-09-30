El senador colorado y exfiscal criticó duramente la gestión de Carlos Negro

El senador colorado y exfiscal Gustavo Zubía se pronunció con dureza luego del atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno. “Es un hecho repulsivo. Me da repulsión el estado de cosas a que hemos llegado”, afirmó en entrevista con Informativo Carve.

Zubía recordó el aumento de homicidios en los últimos meses y aseguró que el país atraviesa una “pandemia brutal” en materia de violencia. A su entender, el Ministerio del Interior carece de un plan sólido y el titular de la cartera, Carlos Negro, “no tiene respuestas conceptuales”.

“Estamos frente a un ministro que dijo que la batalla está perdida. Entonces, si la batalla está perdida, ¿con qué ánimo nos enfrentamos a estos sucesos?”, expresó el legislador.

El exfiscal destacó la firmeza de la fiscal Ferrero, quien ratificó que continuará trabajando pese al ataque. “Me congratulo de haber escuchado esas manifestaciones, de no apartarse del camino debido. Pero lamento enormemente que estemos viviendo en un país donde empezamos con atentados contra magistrados de primer nivel”, señaló.

Sobre la política frente al narcotráfico, sostuvo que el foco está en las incautaciones y no en un combate frontal contra las bandas. “Las acciones directas de enfrentamiento policial no existen en los últimos años. Y si desde el Ministerio del Interior no hay reformas sustantivas, se les allana el camino a estos grupos narcotraficantes”, advirtió.

Zubía también se refirió a la situación carcelaria, a la que definió como “tierra de nadie”. En su opinión, el sistema penitenciario actual “no es prisión, no es formación, no es rehabilitación” y la política de “desprisionización” defendida por el ministro Negro “carece de sustento”.

El senador aseguró que la falta de planificación agrava el escenario. “Iniciaron el gobierno sin tener un plan. El plan está haciéndose, cuando la situación es de alerta roja”, resumió. Y concluyó: “Mientras sigamos así, no veo esperanza. Lamentablemente veo un deterioro gradual y permanente, volviendo a épocas oscuras del Uruguay”.