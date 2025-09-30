Esta vez fue en un supermercado de Treinta y Tres. En el departamento josefino estaba en una verdulería de la ciudad de Libertad.

Tal como sucedió meses atrás en una verdulería y frutería de la ciudad de Libertad, en San José, encontraron una araña de banano en un supermercado de Treinta y Tres. Se trata de una de las especies más venenosas del mundo.

El doctor en Ciencias Biológicas colombiano, Luis Fernando García, explicó que es una especie «de importancia médica», y que además de Brasil, también se encuentra en otros países, como Colombia, en Ecuador.

«Se dijo durante mucho tiempo que eran altamente mortales para el hombre, pero ya hay un estudio en Brasil que hizo una revisión y encontró más o menos que el 90% de las picaduras no representan peligro para el hombre. Se ingresan por el tema de las frutas y verduras, que no llevan procesos largos de congelamiento. No es una araña que sea muy resistente al frío por lo que no podría proliferar en Uruguay fácilmente», sostuvo.

Mesas atrás apareció una en el departamento de San José

En febrero de este 2025, los especialistas de Alternatus Uruguay debieron intervenir en un caso ante la presencia de la llamada «araña del bananero», que viene con las bananas que llegan de Brasil. Fue en una verdulería de Libertad, en San José, informó en su momento el referente de la organización, Ignacio Etchandy.

Características de la «Araña del Bananero»

La «araña del bananero», también conocida como araña errante brasileña, pertenece al género Phoneutria, el cual agrupa algunas de las especies de arañas más venenosas del mundo.

Características Generales:

Tamaño: Puede alcanzar entre 3 y 5 cm de cuerpo y hasta 15 cm con las patas extendidas.

Color: Marrón con tonos rojizos y patrones oscuros en el abdomen.

Hábitat: Se encuentra en climas tropicales de América del Sur y a menudo llega a otras regiones en cargamentos de frutas, especialmente bananas.

Comportamiento: Es nocturna y muy ágil, con gran capacidad para desplazarse rápidamente.

Características Más Peligrosas:

Veneno Neurotóxico Potente: Su mordedura puede afectar el sistema nervioso, provocando síntomas graves.

Efectos del Veneno: Dolor intenso, sudoración excesiva, vómitos, taquicardia y, en casos extremos, parálisis muscular y dificultad respiratoria.

Priapismo en Hombres: En algunos casos, su veneno puede causar erecciones prolongadas y dolorosas (priapismo).

Alta Agresividad: A diferencia de otras arañas que huyen, la Phoneutria adopta una postura defensiva con las patas delanteras levantadas y ataca con rapidez si se siente amenazada.

Cómo Proceder Ante su Presencia:

✅ No intentar capturarla ni matarla, ya que puede atacar rápidamente.

✅ Alejarse con cuidado y evitar movimientos bruscos que puedan provocarla.

✅ Llamar a las autoridades sanitarias o control de plagas para su identificación y retiro.

✅ Revisar frutas y mercadería importada, especialmente bananas, antes de manipularlas.

✅ Si ocurre una mordedura, acudir de inmediato a un centro de salud e informar que fue por una araña del bananero.

Dado su peligro, es fundamental actuar con precaución y estar atentos a su posible presencia.