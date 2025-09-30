M.G.B.P., de 25 años y con antecedentes penales, fue condenado a seis meses de prisión por intento de hurto en un depósito de vehículos.

La Jefatura de Policía de San José informó que, tras la detención de un hombre que intentaba hurtar en el depósito de vehículos de la Comisaría 11ra. de Delta del Tigre, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 3° Turno dictó sentencia en su contra.

El detenido, identificado como M.G.B.P., de 25 años, fue encontrado dentro de una camioneta incautada, portando un cuchillo, una cuchilla y una barreta de acero, e intentando sustraer el estéreo del vehículo. Tras el procedimiento, fue puesto a disposición de la Justicia y condenado a seis meses de prisión como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

Personal de la Comisaría 11ra. y de la Policía Científica realizaron el procedimiento y relevamiento correspondiente, mientras la Fiscalía Letrada de Libertad supervisó la causa.