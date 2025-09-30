El próximo sábado a las 10:30 se realizará una ceremonia en recuerdo del tratado firmado en 1828.



La Intendencia de San José y la Comisión Patriótica anunciaron la realización de un acto en conmemoración de los 197 años de la ratificación de la Convención Preliminar de Paz, firmada el 4 de octubre de 1828, que puso fin a la guerra entre el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas, y dio origen a la independencia del Uruguay.

La ceremonia se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 10:30 horas en la Plaza 4 de Octubre de San José de Mayo. En caso de lluvia, se trasladará al Club Centenario (Ituzaingó 370).

En la instancia hará uso de la palabra el profesor de historia Carlos Peña, mientras que la parte cultural estará a cargo del grupo Guyudanza, integrado por estudiantes de la Escuela N.º 68 “Guyunusa”, quienes presentarán una suite de medias danzas.