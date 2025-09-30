El cantante argentino se presentará el próximo viernes 3 de octubre en el Teatro Macció

El reconocido artista argentino Rodrigo Tapari, exintegrante del grupo Ráfaga, presentará en San José su espectáculo “El amor que tú me das” el viernes 3 de octubre a las 21:00 horas en el Teatro Macció.

El show forma parte de la gira internacional que el cantante viene desarrollando, en la que repasa sus éxitos más recientes junto con los clásicos que marcaron su trayectoria. Tapari promete una noche cargada de romanticismo, energía y conexión con el público maragato.

Las entradas ya están disponibles a través de Tickantel, redes de cobranza y en la boletería del Teatro Macció. Los precios son los siguientes:

Platea: $1.300

Palcos: $1.200

Cazuela: $1.100

Paraíso: $900

El evento cuenta con el apoyo de la Intendencia de San José, que continúa impulsando propuestas culturales de nivel internacional en el departamento.