Un artista nacido en San José fue parte del ciclo televisivo que se quedó con el galardón más importante de su categoría.
El Premio Martín Fierro de Televisión 2025 al mejor programa humorístico de actualidad quedó en manos de Pasó en América, el ciclo de América TV conducido por Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli, que también cuenta con la participación del maragato Álvaro “Waldo” Navia.
Navia, actor, cantante y humorista nacido en San José, alcanzó gran popularidad en Argentina al interpretar a Waldo en VideoMatch, el histórico programa de Marcelo Tinelli. Desde entonces, ha construido una destacada carrera en la televisión del vecino país, consolidándose como uno de los artistas uruguayos más reconocidos en ese medio.
El programa premiado compitió en la terna con Bendita (El Nueve) y Pares de Comedia (Net), pero logró imponerse gracias a su conexión con el público y buen desempeño en el prime time de América TV.
Al recibir la estatuilla, los conductores expresaron su emoción. “Nos divertimos de manera genuina, somos un equipo del amor, divino. Este premio se lo dedico a mis hijos y a mi mamá, Coca. Te amo”, dijo Sabrina Rojas.
Por su parte, Tartúfoli añadió: “Gracias a APTRA. El mayor éxito es mi familia. A mi esposa y a mi hija, y a mi mamá y abuela, que las perdí hace poquito”.
El triunfo de Pasó en América representa también un motivo de orgullo para San José, ya que uno de sus hijos más reconocidos forma parte del elenco que conquistó el Martín Fierro.