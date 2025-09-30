El neumólogo Martín Tuya advirtió sobre los efectos de la polinización de los plátanos en la salud

En diálogo con San José Ahora, el especialista en neumología Dr. Martín Tuya explicó que los plátanos, si bien son árboles urbanos muy valorados por su sombra, en esta época del año generan un importante impacto en la salud debido a la liberación de polen.

Según indicó, las personas alérgicas son las más afectadas, presentando síntomas como estornudos, picazón en los ojos, congestión y dificultad para respirar.

Para reducir la exposición, el profesional recomendó:

Evitar ventilar las casas durante las horas de mayor polinización (de mañana temprano y al atardecer).

(de mañana temprano y al atardecer). Utilizar tapabocas al circular en zonas con alta presencia de plátanos.

al circular en zonas con alta presencia de plátanos. Mantener las ventanillas del vehículo cerradas en días de viento o usar gafas para proteger los ojos.

Tuya recordó que los síntomas pueden confundirse con resfriados comunes o incluso con gripes, pero en personas alérgicas es clave tomar medidas preventivas.

Con la llegada de la primavera, el especialista insistió en que la mejor estrategia es reducir al mínimo el contacto con el polen de estos árboles, sin dejar de disfrutar de los beneficios que aportan como parte del arbolado urbano.