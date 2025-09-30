Un joven de 23 años con antecedentes penales fue identificado por la Policía tras sustraer un artículo de higiene personal en un local céntrico

Personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) de San José de Mayo intervino en la mañana de ayer tras ser alertado sobre un hurto ocurrido en un comercio ubicado en la intersección de las calles General José Artigas y Raúl Sguilla Martí.

De acuerdo al denunciante, empleado del local, un hombre ingresó al establecimiento en actitud sospechosa y tomó un artículo de higiene personal de la góndola, dándose a la fuga. La víctima decidió seguirlo y logró interceptarlo en la vía pública, recuperando la mercadería.

La Policía realizó recorridas en la zona y ubicó a un joven de 23 años que coincidía con la descripción aportada. Tras ser identificado, se constató que poseía antecedentes penales y reconoció haber ingresado al local con intenciones de hurto.

El sujeto fue detenido y trasladado a la Comisaría 1ª de San José de Mayo. La Fiscalía Letrada de 2° Turno fue notificada y dispuso el cese de la detención.