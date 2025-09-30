Joven de 23 años intentó robar un artículo de higiene personal en San José de Mayo y fue detenido.

Un intento de hurto ocurrido en un comercio de San José de Mayo derivó en la detención de un hombre de 23 años de edad con antecedentes penales, según informó la Jefatura de Policía de San José en un comunicado oficial.

El hecho se registró en horas de la mañana del lunes 29 de septiembre, cuando personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) patrullaba en inmediaciones de 25 de Mayo y Manuel D. Rodríguez, y fue alertado sobre la situación en un comercio ubicado en la intersección de Gral. José Artigas y Raúl Sguilla Martí.

De acuerdo al denunciante, empleado del local, un individuo ingresó en actitud sospechosa y sustrajo un artículo de higiene personal, dándose luego a la fuga. El trabajador decidió seguirlo y logró interceptarlo en la vía pública, recuperando lo hurtado.

Los efectivos realizaron recorridas por la zona y ubicaron a un sujeto que coincidía con la descripción aportada. Una vez identificado, resultó ser un joven de 23 años, poseedor de antecedentes penales, quien reconoció haber estado en el comercio con intenciones de hurto.

El hombre fue detenido y trasladado a Comisaría 1ª de San José de Mayo, mientras que la Fiscalía Letrada de 2° Turno dispuso el cese de detención.